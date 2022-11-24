Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

24 ноября, 18:24

Полузащитник «Крыльев» Ежов: «Мы хотим выйти из группы Кубка России с первого места»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Факелом».

«Понятное дело, знаем расклад, что выходим в верхнюю сетку в случае победы над «Факелом» в основное время. Мы хотим выходить с первых мест, а не с третьего.

Нет мыслей, что легче было бы пройти по «Пути регионов». Всегда приятнее выигрывать, нежели проигрывать и думать о третьих местах», — сказал Ежов Sport24.

«Крылья» в группе со «Спартаком» и «Зенитом» занимают второе место (9 очков). При этом красно-белые (12 очков) и сине-бело-голубые (9 очков) играют очный матч.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-igrok-krylyev-yezhov-my-khotim-vyyti-iz-gruppy-kubka-rossii-s-pervogo-mesta
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Ежов
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Камоцци считает, что для «Зенита» матч против «Спартака» будет решающим в Кубке России
Кубок России, 5-й тур: четыре пенальти не назначены, не удалены два игрока
Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»
Песьяков — о травме: «Восстановление идет с опережением»
Динияр Билялетдинов: «Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии»
«Ахмат» пожелал здоровья нападающему «Динамо» Грулеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Песьяков — о травме: «Восстановление идет с опережением»

Осинькин заявил, что «Крылья» не провалили ни один отрезок в матче со «Спартаком»