Полузащитник «Крыльев» Ежов: «Мы хотим выйти из группы Кубка России с первого места»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Факелом».

«Понятное дело, знаем расклад, что выходим в верхнюю сетку в случае победы над «Факелом» в основное время. Мы хотим выходить с первых мест, а не с третьего.

Нет мыслей, что легче было бы пройти по «Пути регионов». Всегда приятнее выигрывать, нежели проигрывать и думать о третьих местах», — сказал Ежов Sport24.

«Крылья» в группе со «Спартаком» и «Зенитом» занимают второе место (9 очков). При этом красно-белые (12 очков) и сине-бело-голубые (9 очков) играют очный матч.