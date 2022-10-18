Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:27

Полузащитник «Локомотива» Куликов остался доволен победой своей команды над «Химками»

Антон Иванов
Дмитрий Барулев

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Химок» (1:0).

— Неплохой матч. В первом тайме не получалось хорошо организовывать атаки, но главное что выиграли. Хорошая победа.
— Что изменилось с возвращением Пашинина и Лоськова?
— Они дают заряд бодрости. Мы все знакомы с ними, знаем, как они работают.

Московский клуб, набрав 8 очков, возглавил свою группу (А). Красно-черные занимают последнее место (1 очко).

Даниил Куликов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Вся моя жизнь — боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство
Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Логашов: «Ростов» до сих пор в сердце. Специально надел куртку с логотипом команды"

Игнатьев ответил на вопрос о своем повреждении в кубковом матче против «Химок»