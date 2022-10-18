Полузащитник «Локомотива» Куликов остался доволен победой своей команды над «Химками»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Химок» (1:0).

— Неплохой матч. В первом тайме не получалось хорошо организовывать атаки, но главное что выиграли. Хорошая победа.

— Что изменилось с возвращением Пашинина и Лоськова?

— Они дают заряд бодрости. Мы все знакомы с ними, знаем, как они работают.

Московский клуб, набрав 8 очков, возглавил свою группу (А). Красно-черные занимают последнее место (1 очко).