Полузащитник «Нижнего Новгорода» Майга расстроен поражением команды в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга прокомментировал поражение команды в матче группового этапа Кубка России против «Краснодара» (0:2). Игра прошла 28 сентября.

«Очень обидно пропускать на последних минутах и отдавать игру. Мы старались ни в чем не уступать «Краснодару», достойно играли до 85-й минуты матча, но, увы, пропустили два мяча в концовке встречи. В этом сезоне наша команда старается показывать игру, которая нравится болельщикам. Тем обиднее сегодняшнее поражение. Играли хорошо, но упустили результат. Конечно, расстроены, но будем брать реванш дома», — цитирует 27-летнего футболиста пресс-служба клуба.

На данный момент «Нижний Новгород» находится на втором месте в группе А (5 очков). «Краснодар» занимает первое место (7 очков). Следующая встреча этих команд состоится 19 октября.