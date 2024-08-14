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Сегодня, 20:35

Трошечкин — о поражении «Пари НН» от ЦСКА: «Игры была ничейная. Пенальти — это лотерея»

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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:1, пенальти — 2:4) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как опишете сегодняшнюю игру?

— Ничейная. ЦСКА играл с территориальным преимуществом, но было бы странно ожидать от них что-то другое. Мы к этому готовились. У них были хорошие подходы, опасные моменты. У нас тоже были неплохие в начале и в конце игры. Пенальти — это лотерея.

— Какие ожидания от следующего матча против «Краснодара»? Навяжете борьбу?

— Будем стараться. У нас была не очень хорошая серия весной и в начале чемпионата. Сейчас на лицо признаки выздоровления, надеюсь, что это продолжится.

В следующем матче Кубка России «Пари НН» 28 августа встретится с «Краснодаром». Нижегородцы в группе С занимают четвертое место, набрав 1 очков в двух турах.

Константин Передерий

Александр Трошечкин
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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