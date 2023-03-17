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Кубок России

17 марта, 23:09

Тугарев: «Очень нравится, что в Кубке России много матчей играет каждая команда»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев оценил новый формат проведения FONBET Кубка России.

— Формат интересный, — цитируют «Известия» Тугарева. — Очень нравится, что много матчей играет каждая команда. Думаю, в связи с отстранением России от еврокубков это интересно. И люди ходят на кубковые матчи даже больше, чем на игры чемпионата. Понятно, что это связано и с другим, но думаю, влияет и то, что Кубок стал интересным турниром.

— Не теряет ли он свой смысл от того, что клуб может проиграть один-два матча и все равно продолжить выступление в турнире?

— Это в любом случае интересно. Пока еще мы знакомимся с новой системой, поэтому трудно делать выводы. Но повторюсь, считаю, главное — это большее количество матчей.

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Ростов» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Встречи 1/2 финала пройдут 4-6 апреля. Победители пар пройдут во второй этап полуфинала, где сыграют с проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ. Проигравшие на этом этапе выбывают из Кубка России.

Источник: Известия
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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