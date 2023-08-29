Полузащитник «Рубина» Безруков о победе над «Уралом»: «Выиграли за счет огромного желания и самоотдачи»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

«После поражения в предыдущем матче Кубка сейчас нужно было обязательно побеждать. На это и настраивались. Серьезно готовились, разбирали соперника. Здорово, что получилось быстро забить, а потом и удвоить преимущество. Думаю, что выиграли прежде всего за счет огромного желания и самоотдачи, за счет того, что до конца отрабатывали каждый эпизод. Есть ли закономерность в том, что оба гола забили со стандартов? Мы много работаем над этим в принципе, а перед этой игрой особенно. Ведь у «Урала» стандарты тоже являются сильной чертой, но сегодня мы их переиграли», — сказал Безруков «СЭ».

«Рубин» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка страны и набрал 3 очка в группе B. «Урал» также имеет на счету 3 очка.

В следующем кубковом матче «Рубин» примет «Ростов» 20 сентября, «Урал» дома сыграет с «Локомотивом» тоже 20 сентября.