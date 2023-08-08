Хавбек «Рубина» Иванов: «Равная игра, но «Локо» забил, а мы — нет»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (0:1) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Локо» забил, а мы нет. Хотя игра была равная. Добавить нечего. Серия без побед? Настроение неприятное. Но мы видим, что показываем даже со «Спартаком» неплохую игру. Мы в начале своего пути. Огорчает и нас, и болельщиков, что нет побед. Но по игре видно, что мы никому не уступили по игре. Только по счету.

Я не вижу упаднического настроения. Думаю, ближайшая игра с «Ростовом» покажет, куда мы идем и на что можем рассчитывать. И мы, и «Ростов» проиграли крупно. Отступать некуда. Будет горячая игра», — сказал Иванов после игры.

В следующем кубковом матче «Рубин» дома примет «Урал» 29 августа.