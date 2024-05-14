Зиньковский о поражении «Спартака» от «Балтики»: «Кубок не был главной целью сезона»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги матча против «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Не скажу, что этот матч — провал. Скорее, разочарование. Кубок не был главной целью сезона. Скорее, одной из. Еще есть чемпионат. Не понимаю, что сегодня пошло не так. Я смотрел со стороны, как и вы», — сказал Зиньковский.

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.