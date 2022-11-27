Зиньковский: «Смотрели видео драки в раздевалке со смехом»

Сегодня, 20:07
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что игроки команды со смехом смотрели видео драки в раздевалке. Массовая потасовка произошла в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти).
— Как обсудили драку в раздевалке?
— Мы смотрели видео со смехом. Посмеялись с Шамаром над тем кусочком, где он начал.
— Нет ощущения, что футбол был чемоданным?
— Я смотрел первый тайм со скамейки и поймал себя на мысли, что «Зенит» не особо рвется. Было видно, как они нервничали, а ничего не получается. Заводились. Мы тоже хотели выиграть, но моментов я особо не помню. Вяленькая была игра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования