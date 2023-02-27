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Кубок России

27 февраля, 23:16

Полузащитник «Спартака» Денисов: «Наша основная задача была пройти дальше, мы ее выполнили»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Прошли в следующую стадию Кубка России. Какие ощущения?

— Наша основная задача была пройти дальше, мы ее выполнили.

— Что сказал Абаскаль в раздевалке?

— Ничего такого.

— Казалось, что после игры все будут обсуждать судейство, а не игру

— Не знаю. Мы судейство не обсуждали. Мы фокусируемся только на игре.

— После перерыва «Спартак» стал еще больше мячом владеть, Абаскаль заставлял жестко прессинговать, но были и выносы мяча. Каково играть в такой футбол?

— Всегда получаешь удовольствие, когда играешь с мячом. И кайфуешь от этого. Что касается выносов, то мы сами принимает решение на поле. Ситуации разные бывают на поле.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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