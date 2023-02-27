Полузащитник «Спартака» Денисов: «Наша основная задача была пройти дальше, мы ее выполнили»

27 февраля, 23:16
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Прошли в следующую стадию Кубка России. Какие ощущения?
— Наша основная задача была пройти дальше, мы ее выполнили.
— Что сказал Абаскаль в раздевалке?
— Ничего такого.
— Казалось, что после игры все будут обсуждать судейство, а не игру
— Не знаю. Мы судейство не обсуждали. Мы фокусируемся только на игре.
— После перерыва «Спартак» стал еще больше мячом владеть, Абаскаль заставлял жестко прессинговать, но были и выносы мяча. Каково играть в такой футбол?
— Всегда получаешь удовольствие, когда играешь с мячом. И кайфуешь от этого. Что касается выносов, то мы сами принимает решение на поле. Ситуации разные бывают на поле.