Литвинов о жеребьевке Кубка России для «Спартака»: «Не сказал бы, что мы в группе смерти»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24.

«Я бы не назвал нашу группу «группой смерти». Так говорить неправильно. В кубке все будут стараться, биться — это еще одна возможность выиграть титул, и борьба будет очень тяжелой. Все будет понимать за что бьемся. Цена каждой игры будет запредельной», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» по итогам жеребьевки попал в группу D вместе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».