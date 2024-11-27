Сегодня, 23:11
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).
— Негативные впечатления, не смогли победить и остаться в верхней сетке Кубка России. Но имеем то, что имеет.
— Как оцениваешь перспективы в нижней части сетки?
— Мы уверены в своих силах. Но будем делать выводы после окончания 1/4 финала Кубка России.
«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2