Умяров прокомментировал первую победу «Спартака» над «Зенитом» с 2017 года

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

— Наиль, первая победа с 2017 года.

— Очень приятно, что она состоялась.

— Ты не в настроении? Как отреагировал на ситуацию с Лариным?

— Да, я был вчера в суде. Уже сутки непонятное состояние, перед игрой даже так себя чувствовал. Честно, много мыслей, в связи с последними событиями и тяжело было. Но футбол это то, что позволяет чуть-чуть отдалить эти мысли. Хорошо, что сегодня мы победили.

— Что было на душе, когда узнал, что Ларина посадят на три года?

— Честно, я не такой сентиментальный человек, но когда судья озвучил приговор, у меня чуть ли не слеза пошла. Очень тяжело было.

— Что скажете по судейству?

— Все хорошо. Бывали моменты в нашу и не в нашу сторону.

— Соперник в ярости был от судейства.

— Я был в ярости, когда узнал, что желтую карточку не показали Малкому. Кузяева я не бил по лицу. Рука была опущена у меня. Не умышленно наносил удар по лицу, Кузяев это тоже понял. К судейству всегда будут вопросы

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.