Умяров рассказал о знакомстве с новым спортивным директором «Спартака» Эшуортом

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

— Сегодняшняя победа «Спартака» 3:0 означает, что комплекс «Зенита» преодолен?

— Понятно, что победа. «Зенит» хороший соперник. Обидно, что где-то не получалась игра. Но сегодня все сложилось.

— Федун сказал, что с «Зенитом» можно играть после ухода бразильцев

— Вроде бы они играли. У «Зенита» качественный состав. Мостовой и Бакаев неплохие игроки. По уровню они плюс минут одинаковые.

- В «Спартаке» появился новый спортивный директор. Успели с ним пообщаться? Какие впечатления?

— Позитивные и хорошие впечатления. Вчера его представили команде. Сказал пару слов, у него хороший русский язык. Будем двигаться вперед.

— Как ты понимаешь новую стратегию «Спартака»?

— Мне не нужно это знать, я — футболист. Не мои привилегии продавать или покупать молодых игроков.

— Тогда зачем нужен иностранный спортивный директор?

— Я — футболист. Лучше у руководства спрашиваете это.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.