29 сентября, 23:30
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.
— Сегодняшняя победа «Спартака» 3:0 означает, что комплекс «Зенита» преодолен?
— Понятно, что победа. «Зенит» хороший соперник. Обидно, что где-то не получалась игра. Но сегодня все сложилось.
— Федун сказал, что с «Зенитом» можно играть после ухода бразильцев
— Вроде бы они играли. У «Зенита» качественный состав. Мостовой и Бакаев неплохие игроки. По уровню они плюс минут одинаковые.
- В «Спартаке» появился новый спортивный директор. Успели с ним пообщаться? Какие впечатления?
— Позитивные и хорошие впечатления. Вчера его представили команде. Сказал пару слов, у него хороший русский язык. Будем двигаться вперед.
— Как ты понимаешь новую стратегию «Спартака»?
— Мне не нужно это знать, я — футболист. Не мои привилегии продавать или покупать молодых игроков.
— Тогда зачем нужен иностранный спортивный директор?
— Я — футболист. Лучше у руководства спрашиваете это.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.
Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.