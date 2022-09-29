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Кубок России

29 сентября, 23:20

Умяров рассказал, приходили ли кому-то в «Спартаке» повестки

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России ответил на вопрос о том, приходили ли кому-то в московском клубе повестки.

— Футбол — единственное, что сейчас немного спасает. Что означают слова «последние события»? Ну вы же сами все понимаете, все накладывается. Как отвлекаться? Семья, футбол. Атмосфера в команде? Мы стараемся быть на позитиве. Понятно, что все читают новости, все в курсе, но мы стараемся передавать друг другу только положительные эмоции. Да, это круто, что мы обыграли «Зенит». Эмоции есть, но все равно сейчас выйдешь со стадиона и такое состояние... Понимаю, что в любом случае мысли будут.

— Приходили в «Спартаке» кому-то повестки?

— Нет, вроде.

— А знакомым, близким? Баринов говорил, что у кого есть такая история, очень давит.

— Ну да, есть знакомый. Пообщаться не успел. Почему? Потому что сразу же забрали. Что дальше? Ну вы же сами понимаете. Забрали, сейчас обучение проходит, наверное, я не знаю, связи нет лично со мной, это не прям близкий знакомый.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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