Квинси Промес: «Это слабейший «Зенит», с которым я играл? Мы должны уважать их»

29 сентября, 23:44
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы над «Зенитом» (3:0) в Кубке России призвал уважать сине-бело-голубых, несмотря на разгром соперника.
— Можно ли сказать, что у «Спартака» есть шансы на титул в чемпионате, что «Зенит» непобедим?
— Сегодня была кубковая игра. В чемпионате мы играем в воскресенье.
— Это был слабейший «Зенит», с которым вы играли?
— Нет, мы должны уважать их. Они первые в лиге. У них сильная команда. Это действующий чемпион. Но сегодня мы были сильнее.
— Иногда вам достается за то, что вы король второсортных матчей, но сегодня сыграли великолепно.
— Без комментариев.
30-летний Промес оформил дубль в ворота «Зенита» в Кубке. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».