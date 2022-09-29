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Кубок России

29 сентября, 23:44

Квинси Промес: «Это слабейший «Зенит», с которым я играл? Мы должны уважать их»

Промес призвал уважать «Зенит» после разгромной победы «Спартака» над клубом в Кубке
Микеле Антонов
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы над «Зенитом» (3:0) в Кубке России призвал уважать сине-бело-голубых, несмотря на разгром соперника.

— Можно ли сказать, что у «Спартака» есть шансы на титул в чемпионате, что «Зенит» непобедим?

— Сегодня была кубковая игра. В чемпионате мы играем в воскресенье.

— Это был слабейший «Зенит», с которым вы играли?

— Нет, мы должны уважать их. Они первые в лиге. У них сильная команда. Это действующий чемпион. Но сегодня мы были сильнее.

— Иногда вам достается за то, что вы король второсортных матчей, но сегодня сыграли великолепно.

— Без комментариев.

30-летний Промес оформил дубль в ворота «Зенита» в Кубке. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит
Квинси Промес
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
1
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