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Кубок России

14 марта, 21:03

Умяров: «Проигрыш «Факелу» дался тяжело, но хорошо, что «Спартак» идет дальше в Кубке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил последние результаты команды.

«Понятное дело, что хотелось в чемпионате набрать по максимуму очков. Проигрыш «Факелу» тяжело дался, но хорошо, что после такого поражения мы идем дальше в Кубке. Почему «Спартак» играет на равных с «Зенитом», а потом проигрывает «Факелу»? Если бы была какая-то проблема, то мы бы ее решили. Это футбол. Мы всегда хотим побеждать, но не всегда это получается», — сказал Умяров.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), а в 20-м туре проиграли «Факелу» (0:2).

В Кубке России «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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