Рязанцев: «Идет становление «Торпедо», вышли в РПЛ. Надеюсь, дальше — больше»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев подвел итоги матча Кубка России против «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).

— Знали о том, что это для вас сотый матч в «Торпедо»?

— Да, вчера ребята из клуба предупредили. Чему очень рад.

— Как можете охарактеризовать этот период в клубе?

— Идет становление «Торпедо», вышли в РПЛ. Надеюсь, дальше — больше.

— Что сегодня происходило на поле?

— «Сочи» тоже устраивала победа только в основное время. Они активно провели первый тайм. Во втором тайме мы были лучше.

— Почему сегодня много желтых карточек?

— Нам нужны были очки, «Сочи» нужна была победа.