22 ноября, 23:15
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев подвел итоги матча Кубка России против «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).
— Знали о том, что это для вас сотый матч в «Торпедо»?
— Да, вчера ребята из клуба предупредили. Чему очень рад.
— Как можете охарактеризовать этот период в клубе?
— Идет становление «Торпедо», вышли в РПЛ. Надеюсь, дальше — больше.
— Что сегодня происходило на поле?
— «Сочи» тоже устраивала победа только в основное время. Они активно провели первый тайм. Во втором тайме мы были лучше.
— Почему сегодня много желтых карточек?
— Нам нужны были очки, «Сочи» нужна была победа.
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