Рязанцев высказался о низкой посещаемости матчей «Торпедо»

22 ноября, 23:21
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что изменилось в команде после прихода Андрея Талалаева.
— Что изменилось в команде после прихода Талалаева?
— Тренировочный процесс, требования, стиль игры. Мы стали играть агрессивнее, универсальнее.
— 492 зрителя на «Лужниках». Разве не должно быть больше на «Торпедо»?
— Мне хотелось бы! И всем хотелось бы, чтобы на РПЛ и Кубок ходило больше народу. Но к сожалению... Не знаю, с чем это связано. Может, игра наших команд. Может, поздно по времени.
— Правильно ли, что Кубок играется во время чемпионата мира?
— А что делать, если дата уже стоит? Отменить матчи? Эти вопросы к людям, которые составляют календарь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования