Рязанцев высказался о низкой посещаемости матчей «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что изменилось в команде после прихода Андрея Талалаева.

— Что изменилось в команде после прихода Талалаева?

— Тренировочный процесс, требования, стиль игры. Мы стали играть агрессивнее, универсальнее.

— 492 зрителя на «Лужниках». Разве не должно быть больше на «Торпедо»?

— Мне хотелось бы! И всем хотелось бы, чтобы на РПЛ и Кубок ходило больше народу. Но к сожалению... Не знаю, с чем это связано. Может, игра наших команд. Может, поздно по времени.

— Правильно ли, что Кубок играется во время чемпионата мира?

— А что делать, если дата уже стоит? Отменить матчи? Эти вопросы к людям, которые составляют календарь.