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Кубок России

23 ноября, 14:25

Полузащитник «Торпедо» Рязанцев заявил, что команда изменится во второй части сезона

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал результат в матче 5-го тура Кубка России против «Сочи» (1:1, 2:4 по пенальти).

«Конечно, обидно проиграть по пенальти, тем более что мы могли выиграть. В конце второго тайма был классный момент у Турищева, также гол Кутепова, к сожалению, отменили. В целом второй тайм был обоюдоострый — подходы были и у нас, и у «Сочи». Есть ли уверенность, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ? Есть понимание, что во второй части сезона мы будем выглядеть гораздо лучше, чем осенью. Все для этого мы сделаем на сборах. Конечно, мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ», — цитирует 36-летнего хавбека «РБ Спорт».

После первой части сезона «Торпедо» занимает последнее место в чемпионате России. Московская команда набрала 6 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-ryazantsev-vo-vtoroj-chasti-sezona-torpedo-budet-vy-glyadet-gorazdo-luchshe/

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