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Кубок России

Сегодня, 10:00

Полузащитник «Урала» Егорычев не считает, что в FONBET Кубке России будет легче после вылета «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о вылете «Спартака» из плей-офф Пути регионов Кубка России от «Акрона» (1:2).

— Спартак вылетел от «Акрона». Думаете ли о том, что в перспективе станет легче, если пройдете ЦСКА?

— Из-за того, что уже эти матчи на вылет идут ближе к финалу, думаю, что любой соперник даст бой. Неважно, кто это будет. Все бьются за кубок. Даже не думаю, что кто-то легче. Еще неизвестно, легче или нет.

19 апреля «Спартак» вылетел из Кубка России после поражения от «Акрона» (1:2) в полуфинале Пути регионов. Ранее команда Гильермо Абаскаля проиграла «Уралу» (1:1; 1:2) в полуфинале Пути РПЛ.

Андрей Егорычев
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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