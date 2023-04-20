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Кубок России

Сегодня, 09:50

Полузащитник «Урала» назвал фактор, который поможет команде в ответном матче с ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Сто процентов на домашнем поле помогут свои болельщики. Пока не думаем об этом матче, потому что сейчас у нас очень важная игра с «Ростовом» в чемпионате. До этого матча еще дожить надо. Так что все постепенно», — сказал Егорычев «СЭ».

Ответный матч между «Уралом» и ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет в Екатеринбурге 3 мая.

Андрей Егорычев
Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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