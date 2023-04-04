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Сегодня, 19:22

Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Стараюсь на каждый матч одинаково настраиваться»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал о подготовке к ответному матчу Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— На «Спартак» же нужно как-то особенно настраиваться, нет?

— Тут от каждого человека зависит. Стараюсь на каждый матч одинаково настраиваться в принципе.

— Григорий Иванов поддержал по-особенному?

— Григорий Викторович особо ничего не говорил, Виктор Михайлович больше говорил. После игры, может, Григорий Викторович что-то скажет.

— Премиальные не обещали?

— Не знаю этого.

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