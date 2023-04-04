Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Стараюсь на каждый матч одинаково настраиваться»

Сегодня, 19:22
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал о подготовке к ответному матчу Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).
— На «Спартак» же нужно как-то особенно настраиваться, нет?
— Тут от каждого человека зависит. Стараюсь на каждый матч одинаково настраиваться в принципе.
— Григорий Иванов поддержал по-особенному?
— Григорий Викторович особо ничего не говорил, Виктор Михайлович больше говорил. После игры, может, Григорий Викторович что-то скажет.
— Премиальные не обещали?
— Не знаю этого.