Мостовой о последних матчах «Зенита»: «Нужно работать над реализацией, какое-то невезение»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о последних матчах сине-бело-голубых.

«В последнее время у нас мяч не идет в ворота. Вроде где-то рядышком летает, но линию не пересекает. У меня нет глобального объяснения этому. Две игры подряд такое происходит. Какое-то невезение, но нужно работать над реализацией. Не могу сказать, что были супермоменты, но подходов много было», — сказал Мостовой.

«Зенит» победил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (5:4 пенальти). Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Суперфинал «Балтика» — «Зенит» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.