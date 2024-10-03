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Сегодня, 00:37

Мостовой после победы над «Акроном»: «Непростой период в карьере сейчас. Надеюсь, это мой переломный момент»

Роман Кольцов
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Акроном» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Забили гол и отдали голевую. Какие эмоции?

— Положительные. Непростой период в карьере сейчас. Очень рад. Надеюсь, это мой переломный момент будет. Безусловно, очень тяжело. Верю, что это отправная точка и новый этап, что дальше все пойдет в гору. Очень удивительно сильно затянулась эта черная полоса.

— На вас много негатива сваливается в комментариях в соцсетях. Как реагируете на это?

— Где-то попадается, конечно. Хочешь не хочешь, а увидишь. Пытаюсь не обращать внимания. Все мы люди. Такая профессия у нас, обсуждают сильно, и люди много негодуют, когда что-то не получается. Пусть выплескивают. Хочется больше позитива, но ничего страшного, — сказал Мостовой.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» (8) располагается на второй позиции.

Андрей Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит

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