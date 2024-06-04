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Сегодня, 19:35

Ерохин: «После игр с «Ростовом» и «Балтикой» никаких эмоций не осталось»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал «СЭ» победу команды в суперфинале FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1).

Матч состоялся 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Автором победного гола прошедшей встречи стал защитник петербургской команды Нуралы Алип, отличившийся на 90+5-й минуте.

«Вырвали на характере матч против «Балтики», это дорогого стоит. Спасибо всем ребятам. Было огромное желание перевернуть финал. Старались всеми силами это сделать. И все, что у нас осталось, мы отдали на поле. После игр с «Ростовом» в чемпионате и с «Балтикой» в кубке эмоций уже никаких не осталось. Матчи были с таким накалом и с такими эмоциями что, наверное, порадуемся, отметим победу и поедем в отпуск», сказал Ерохин «СЭ».

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь «Зенит» опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).

Помимо победы в Кубке России, команда Сергея Семака в шестой раз кряду стала чемпионом РПЛ, а также завоевала Суперкубок страны.

Александр Ерохин
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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