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Сегодня, 21:40

Помощник Станковича о победе над «Динамо»: «Верили, что сможем не только отыграться, но и выиграть»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Ненад Сакич, член транерского штаба Деяна Станковича в «Спартаке», подвел итоги матча против московского «Динамо» (3:2) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— За счет чего удалось вытащить этот матч?

— Удалось благодаря тому, что ребята верили до конца. Верили, что сможем не только отыграться, но и выиграть. Все отдавались полностью. Во втором тайме мы доминировали в игре, показывали свой футбол. Да и в первом тоже. Мы понимаем, что наш стиль подразумевает определенный риск, но мы следовали своей философии.

— Почему в первом тайме не удавалась игра в обороне? Какие корректировки внесли в перерыве?

— Не думаю, что можно прямо так категорично утверждать. Мы пропустили необязательные голы. Не сказал бы, что соперник создавал нам игровые трудности. Это были ошибки. Сперва это был угловой. Мы знали, что у «Динамо» есть такой вариант розыгрыша с ударом с линии штрафной. Но пропустили. Во втором голе тоже была индивидуальная ошибка. Но я выделил бы командный дух, — сказал Сакич.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

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