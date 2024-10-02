Помощник Станковича: «Деян всю игру был очень покоен. Когда он получил желтую карточку, пошли эмоции»

Ненад Сакич, помощник главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, прокомментировал эпизод с удалением 46-летнего специалиста в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с московским «Динамо».

— Расскажите, что произошло в моменте с удалением Деяна Станковича?

— Что касается удаления мистера, я никогда не видел Деяна таким спокойным на протяжении всего матча. В том моменте он ничего такого не сказал: был эпизод с аутом в нашу пользу, и он указал судье на это... Было очевидно, что мяч ушел от игрока «Динамо» — все было перед глазами помощника арбитра. Повторюсь, на протяжении всей игры Деян был очень покоен. И когда он получил желтую карточку, естественно, пошли эмоции. Все мы люди — все мы воспринимаем такие вещи эмоционально.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. «Спартак» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. «Динамо» (8) идет вторым в квартете.