Пономарев назвал причины, почему ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу армейцев в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, по пен. — 6:5).

«Игра была почти равная. Все-таки армейцы доминировали на поле. Было видно, что в техническом и тактическом плане они превосходили «Краснодар». Пропустили мяч, это Мойзес виноват, своего игрока упустил. Ошибка колоссальная. Но хорошо, что все так получилось. Игорь спас в серии пенальти. Двое ребятишек, которые промахнулись, очень ненадежные. Такие пижонистые и нервные. Так что все тут закономерно. Молодцы, что выиграли. Такая кубковая игра, настоящая», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА в восьмой раз стал победителем Кубка России.

(Сергей Жуков)