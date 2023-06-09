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Кубок России

Сегодня, 01:21

Пономарев: «ЦСКА выглядит предпочтительнее «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России против «Краснодара».

«У ЦСКА качественнее состав, чем у «Краснодара». В этом преимущество армейцев. В ЦСКА играет лучший вратарь, великолепная линия обороны. Защита укреплена качественными футболистами, которые понимают друг друга с полуслова. В полузащите хорошо вписался Мендес, и Обляков здорово себя проявил.

Хотелось бы усилить линию атаки, потому что Чалов интеллигентный футболист, а Заболотного нужно обслуживать. Этим должны заниматься крайние нападающие. Конечно, у ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром» в суперфинале. Армейцы выглядят предпочтительнее, чем «Краснодар», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-vy-glyadit-predpochtitel-nee-krasnodara-v-superfinale-kubka-rossii/
Владимир Пономарев
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