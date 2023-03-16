Пономарев: «Нельзя от такой команды, как «Крылья Советов», пропускать два мяча»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (2:2) в первом матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ.

«Ничего страшного, что ничья в первом матче, терпимо. ЦСКА много пропускает. Нельзя от такой команды, как «Крылья Советов», пропускать два мяча. Следующий матч у армейцев с «Зенитом», вот это будет серьезная проверка обороны. Надо компактнее обороняться, игроки плохо страхуют друг друга. В матче с «Крыльями» нападающие неплохо выглядели, и полузащита сыграла хорошо», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.