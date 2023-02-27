Попов: «По два матча в Пути РПЛ Кубка России? Это правильно»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов считает правильным то, что для клубов РПЛ в каждой стадии плей-офф FONBET Кубка России предстоит провести по два матча.

«Пытаются больше сделать матчей в России, — цитирует Betonmobile Попова. — Это правильно, из-за отсутствия международных турниров. Возможно, надо найти другой механизм, более соревновательный. Ну и конечно, когда были деньги и стабильно шла жизнь, то надо было строить стадионы с крышей. Очевидно? Очевидно. Кто за это ответственен? Правильно, он там сидит и руководит российским футболом, все те же люди на местах своих теплых».

В сезоне-2022/23 в Пути РПЛ Кубка России клубам нужно провести первый и ответный матч, а стадии в пути регионов состоят из одной встречи.