Сегодня, 20:56
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями после победы сине-бело-голубых в FONBET Кубке России.
В суперфинале турнира питерцы одержали победу над «Балтикой» со счетом 2:1.
— Вы счастливы?
— Я счастлив!
«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. По количеству побед в турнире петербургскую команду опережают только ЦСКА (8) и «Локомотив» (9).
Кроме этого, «Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.