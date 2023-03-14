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Глава совдира «Локомотива» Нагорных о выходе дисквалифицированного Баринова: «Будем разбираться и делать вывод»

Глава совдира «Локомотива» Нагорных отреагировал на вылет команды из FONBET Кубка России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России от «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7).

«Проигрыш.. Результат матча отрицательный. По ситуации с регламентом — будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — сказал Нагорных «СЭ».

Капитан железнодорожников Дмитрия Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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