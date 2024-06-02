Илюхина с иронией подвела итоги сезона для «Зенита»: «Провальный!»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала итоги сезона для команды.

«Как оценить итоги сезона? Провальный сезон! Провальный сезон! (улыбается)», — сказала Илюхина.

В воскресенье, 2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале Кубка России и в шестой раз в истории стал обладателем трофея.

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл все три турнира, в которых участвовал — чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Команда из Санкт-Петербурга оформила российский требл впервые в своей истории.