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Сегодня, 21:41

Представитель Койта — о первом голе за ЦСКА: «Для Секу это было очень важно!»

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта прокомментировал «СЭ» первый гол 24-летнего малийца за клуб.

«Очень рад, что Койта наконец забил первый гол за ЦСКА. Для него это было очень важно! Будем верить, что этот мяч придаст Секу уверенности, и он будет получать больше игрового времени», — сказал Койта «СЭ».

Койта забил гол на 34 минуте матча 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ против «Ахмата».

ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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