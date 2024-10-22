Сегодня, 21:41
Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта прокомментировал «СЭ» первый гол 24-летнего малийца за клуб.
«Очень рад, что Койта наконец забил первый гол за ЦСКА. Для него это было очень важно! Будем верить, что этот мяч придаст Секу уверенности, и он будет получать больше игрового времени», — сказал Койта «СЭ».
Койта забил гол на 34 минуте матча 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ против «Ахмата».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2