Премиальные для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» не отличались от других матчей

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В воскресенье, 27 ноября, до начала матча 6-го тура Кубка России «Зенит» — «Спартак» Telegram-канал «Инсайды от Карпа» (ведущий — журналист Иван Карпов) сообщил, что в случае победы сине-бело-голубые получат двойные премиальные, а если счет окажется крупным (в три и более мяча), то тройные.
По данным «СЭ», эта информация является непроверенной и не соответствует действительности. Условия для футболистов и штаба чемпионов России во встрече с красно-белыми ничем не отличались от обычных.
Игра завершилась вничью — 0:0, по пенальти победили хозяева 4:2.
«Спартак» занял первое место в группе и останется в Пути РПЛ. «Зенит» финишировал третьим — клуб из Санкт-Петербурга продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования