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Пресс-атташе ульяновской «Волги» прокомментировал скандальный инцидент на матче FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов прокомментировал скандальный инцидент в игре против петербургского «Зенита» (0:3) на матче FONBET Кубка России.

«Клуб очень обеспокоен данным происшествием. Будем вычислять этого человека по видео. Это очень неприятная ситуация для клуба, но мы приложим все силы, чтобы разобраться в ситуации. Отдел безопасности начал проверку. Можно было бы это предотвратить с помощью Fan ID? Такие ситуации предотвратить невозможно. Мы не знаем, что собирается сделать тот или иной человек, пришедший на матч. Это было сделано не от большого ума. Может, он пришел только чтобы похулиганить. Если бы он оформил этот Fan ID, то сделал бы то же самое, я в этом уверен. Каким образом Fan ID может это предотвратить? Такие люди приходят один раз на громкие матчи, чтобы что-то подобное сделать. Им запрет на посещение будущих матчей не страшен вообще, им футбол не нужен. Всех не запретить. Поэтому такое иногда случается. Жаль, что мы столкнулись с этим. Найдут этого человека, накажут, но клубу от этого не легче», — приводит слова Савинова Sport24.

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-press-attashe-volgi-o-broshennom-banane-v-vendela-takiye-situatsii-nevozmozhno-predotvratit
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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