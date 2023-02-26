Пресс-атташе «Волги» — о поиске фаната, бросившего банан в Вендела: «Составили его портрет, передали в «Зенит»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал о процессе поиска болельщика, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России (0:3).

«Составили его портрет. С камер наблюдения были какие-то фотографии. Насколько я знаю, это передано в «Зенит», чтобы они по своим базам посмотрели, а полиция — по своим. Информации о том, что человека поймали, нашли — нет на данную минуту.

Этим в основном занимается полиция. Кстати, надо отметить, что они прямо очень оперативно и хорошо в эту работу включились. Служба безопасности стадиона, естественно, работает со всеми в тесном контакте. Тут все зависит от полицейских, а не от клуба со стадионом. Клуб со стадионом вряд ли его поймают», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савинова.

Ранее в РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.