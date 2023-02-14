Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов поделился мнением о решение ФНЛ и РФС разрешить провести матч 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» на стадионе «Труд» в Ульяновске.

«Все ждали такого решения. Мы до последнего верили. Сами знаете, что ситуация по-разному развивалась. Не всегда благоприятно для «Волги». Но мы все равно делали все, чтобы игра прошла в Ульяновске. Это была наша принципиальная позиция сразу после жеребьевки, чтобы игра прошла у нас. Хотя опыта подготовки стадиона к матчу в конце февраля ни у кого не было. В Ульяновске 25 февраля футбола никогда не было», — цитирует Савинова «Спорт День за Днем».

14 февраля по итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» комиссия установила, что натуральное покрытие поля соответствует стандарту.

Матч «Волга» — «Зенит» в рамках четвертьфинала Пути регионов состоится 25 февраля. Время начала — 14.30 по Москве.