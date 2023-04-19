Президент «Акрона» после победы над «Спартаком»: «Премиальные у игроков будут очень хорошие»

Президент «Акрона» Павел Морозов рассказал о премиальных футболистам после победы над «Спартаком» (2:1) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Какие будут премиальные?

— Мы тему премиальных в команде закрыли, не обсуждаем. Мы договорились, что во внешней среде обсуждать не будем. Но в целом они безусловно будут. Будут достойные.

— Больше, чем за победу с «Динамо»?

— Давайте не будем гадать. Но они будут очень хорошие.

В финале Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».