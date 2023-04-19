Президент «Акрона» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

Президент «Акрона» Павел Морозов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Каковы ваши ожидания от матча? Как вам атмосфера?

— Пока еще мало времени, народ только подходит. Думаю, атмосфера будет крутая и будет крутая игра.

— Что значит матч со «Спартаком» для «Акрона»?

— Конечно, сейчас для нас это самое важное достижение в истории клуба. В планах у нас играть в чемпионате, играть с какой-то периодичностью с клубами РПЛ. Но сейчас для нас это безусловно самое важное событие. Событие для клуба и города Жигулевска. Последний раз «Спартак» приезжал в Тольятти в 2003 году. Спустя двадцать лет «Спартак» опять здесь.

Конечно же, если бы мы проводили матч на «Самара-Арене», мы бы нивелировали плюсы домашнего стадиона. Ребята стадион хорошо знают, здесь максимальная поддержка от наших болельщиков. На «Самара-Арену» приехало бы больше болельщиков «Спартака», в этом плюсов для команды я не вижу. Во-вторых, «Спартак» достаточно часто приезжает в Самару, поэтому это действительно праздник для болельщиков из Жигулевска.

Встреча пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл», начало — в 16.30 по московскому времени.