Сегодня, 20:55
Президент «Амкала» Герман Попков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне футболистов «Коломны» в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России. Команда медиалиги победила со счетом 8:1.
— Как вам уровень сопротивления? Ничего подозрительного не увидели?
— «Коломна» идет на последнем месте в своем чемпионате, плюс мы разбирали их игры. Хорошо, что сегодня удалось все реализовать. Вопрос про уровень сопротивления, наверное, надо задавать сопернику.
— Но не показалось, что соперники легко пропускал?
— Не знаю, с чем это связано. Наверное, у команды меньше ресурсов, меньше возможностей. Считаю, не все игрок «Коломны» прошли бы просмотр в медиалигу. Такая сейчас реальность, — сказал Попков «СЭ».
«Амкал» вышел во второй раунд пути регионов и встретится с «Велесом».