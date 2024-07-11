Президент «Амкала» рассказал о задаче команды в Кубке России

Президент медиакоманды «Амкал» Герман Попков поделился ожиданиями от выступления команды в FONBET Кубке России в сезоне-2024/25.

«Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Я уже объявил, что хочу перебить путь, который мы прошли в дебютный год выступления. Там мы смогли пройти две стадии и на третьей остановились... В целом за два года мы ни разу не проиграли в основное время ни одной команде, на которую попадали. Оба раза вылета по серии пенальти. За это время мы стали еще сильнее. Поэтому верю в удачное выступление нашей команды», — цитирует Попкова «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 в Кубке России выступят три медиакоманды: «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз».