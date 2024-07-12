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Сегодня, 01:56

Президент «Амкала» считает, что команде по силам добраться в Кубке России до стадии с участием команд РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент медиакоманды «Амкал» Герман Попков прокомментировал попадание команды в FONBET Кубок России. Клуб медиалиги получил уайлд-кард для участия в турнире в сезоне-2024/25.

«Реально ли добраться до команд РПЛ в Кубке России? Раньше сказал бы, что невозможно. Но учитывая, что 2DROTS в том году практически добрались, а в этом году в одном из противостояний нам удалось их обыграть, думаю, что это реально», — цитирует «РБ Спорт» Попкова.

Ранее в Кубок России попали 2DROTS и Broke Boys, так как пробились в финал 5-го сезона медийной футбольной лиги (МФЛ), который пройдет 15 июля на «ВТБ Арене».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Амкал
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