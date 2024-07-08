Президент медиалиги Осипов: «Мечтаем о попадании в плей-офф Пути регионов, но аппетит приходит во время еды»

Основатель и президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие 2DROTS и Broke Boys в новом сезоне FONBET Кубка России.

«Это одни из лучших команд лиги как по любви аудитории, так и по качеству футбола. Не зря они являются финалистами и по спортивному принципу отобраны по уайлд-кард в Кубок России.

2DROTS будет играть уже третий год в Кубке, они опытные ребята, знают турнир и могут оценить силу своих соперников. Я думаю, что прогноз на их участие — это минимум три стадии с возможностью добраться до команд первой восьмерки ФНЛ. Broke Boys очень интересная и самобытная команда. Думаю, что минимум два этапа они пройдут. Конечно, мы все мечтаем о попадании в плей-офф Пути регионов, но аппетит приходит во время еды», — сказал Осипов «СЭ».

В прошлом сезоне в Кубке России приняли участие три команды из медиалиги: «Амкал», «Родина Медиа» и 2Drots, который дошел до четвертого раунда и уступил «Химкам» (0:2).

Первые матчи Кубка России-2024/25 пройдут 23 июля. Финал запланирован на 1 июня 2025 года.

Софья Грецкая