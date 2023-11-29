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Сегодня, 13:05

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Матч со «Спартаком» состоится, у нас не будет снега»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что погода не повлияет на проведение первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака», который пройдет 29 ноября.

«Матч состоится, погода будет хорошая. Если у нас красные мячи? У нас не будет снега», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

«Оренбург» стал вторым в группе A Пути РПЛ FONBET Кубка России, «Спартак» занял первое место в группе D.

Ответная встреча между оренбуржцами и «Спартаком» пройдет в марте 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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