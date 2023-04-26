Президент РПЛ Алаев заявил, что вопрос о расширении лиги не поднимался на общем собрании клубов

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном изменении форматов проведения чемпионата и Кубка России.

— Структура чемпионата и Кубка?

— Создана рабочая группа. Данную работу надо проанализировать. Какие-то клубы против, какие-то за. Единогласно поддержали, чтобы Пивоваров возглавил работу. Посмотрим Кубок России. Успешный турнир. Есть вопросы по первой стадии, плей-офф. Ждем результатов рабочей группы. Это большая работа. Какие-то изменения в Кубке могут быть. Если какие-то изменения будут приниматься, они будут приниматься после того, как будет консенсус у клубов и после того, как будет отработано это с юридической точки зрения, имеются в виду контракты со спонсорами.

— Это может случиться в следующем сезоне?

— Не может, это теоретически невозможно. Старт сезона 23 июля, это большая работа. Какие-то изменения могут быть, но это надо согласовывать с действующим партнером Кубка, с РФС. Какие-то пожелания, предложения по поправке регламента Кубка будут, но это позже. По чемпионату сложнее.

— Поднимали вопрос расширения лиги?

— Ни один клуб не поднимал этот вопрос.