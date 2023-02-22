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Кубок России

22 февраля, 23:19

Президент РПЛ Алаев: «Дзюба — большой мастер, не раз доказывал это. Артем поможет «Локомотиву»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о незасчитанном голе «Локомотива» в матче со «Спартаком» (0:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

На 78-й минуте защитник железнодорожников Станислав Магкеев забил, но главный арбитр встречи Владислав Безбородов отменил взятие ворот после подсказки ВАР. Форвард «Локомотива» Франсуа Камано находился в офсайде и, по мнению судей, влиял на эпизод.

— Смотрел повтор, сначала не мог разобраться, что случилось. Показалось, что был чистый гол. Но, насколько я понял, игрок был сначала в офсайде, потом активно включился в фазу момента. Ну молодцы, ВАР, что исправили ошибку.

Дзюба — большой мастер, он это не раз доказывал. Артем поможет «Локомотиву». Он мог изменить ход игры, имел два момента. В первом случае, когда мяч попал в штангу, Дзюбе не повезло, во втором случае он пробил выше ворот из-за того, что подустал, — сказал Алаев.

Артем Дзюба
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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