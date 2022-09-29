Ротенберг — о матче с ЦСКА: «Нам не назначили пенальти! Судья десять раз посмотрел, как Сарвели скосили»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» прокомментировал поражение в матче группового этапа Кубка России против ЦСКА (1:2).

— Как вам матч с ЦСКА?

— Матч хороший. Мне понравилось, как ребята играли. Но считаю, что нам не назначили пенальти: Сарвели закрывал мяч ногой, и ему сбоку по ней ударили. В дзюдо это называется подсечкой. Поэтому игра могла сложиться по-другому. А так... Хорошо играли и те и другие — немного сумбурно. Хорошо выглядели молодые футболисты. Ушатов, например. Позитивные моменты есть. Но есть и над чем работать.

— На ваш взгляд, ошибки судей — это результат нехватки квалификации или ангажированность?

— Не думаю. Не знаю... Там же видно было! Десять раз он посмотрел, как Сарвели скосили. Может, есть правила специальные... Это уже вопрос судейства. Пусть они разбираются, смотрят.

На 68-й минуте матча Сарвели вошел с мячом в штрафную армейцев, после чего упал на газон. Затем футболист попытался подняться на ноги и его сбил защитник ЦСКА Виллиан Роша. Главный судья Алексей Сухой назначил пенальти, но отменил его после вмешательства ВАР и просмотра повтора. По мнению судейской бригады, Сарвели не пытался сыграть в мяч, а сделал движение в сторону Виллиана, чтобы тот сбил его с ног.